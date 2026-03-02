"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

أثار انتشار مقاطع فيديو وصور تُظهر سحبًا ضخمة على هيئة “مشروم” في سماء مدن إيرانية، خاصة العاصمة طهران، موجة واسعة من الجدل والقلق، إذ سارع البعض إلى ربط هذا المشهد باحتمال وقوع انفجار نووي.

غير أن التفسير العلمي يقدّم صورة مختلفة تمامًا عما يتبادر إلى الذهن عند رؤية ما يُعرف بـ”سحابة المشروم”.. فما سبب ظهور هذه السحابة؟

ما سبب ظهور سحابة المشروم؟

رغم أن هذا الشكل ارتبط تاريخيًا بالانفجارات النووية في الوعي الجمعي، فإن الفيزياء تؤكد أنه ليس علامة حصرية على حدوث تفجير نووي، بل نتيجة طبيعية لظواهر ديناميكية في الهواء.

هذه السحب تتكون أساسًا بسبب ما يُعرف بظاهرة “عدم استقرار رايلي–تايلور”، حيث يرتفع الهواء الساخن بسرعة كبيرة عندما يصبح أقل كثافة من الهواء المحيط به، ما يؤدي إلى تشكّل عمود صاعد من الغازات الساخنة.

ومع استمرار صعود هذا العمود، يمتص الهواء المحيط والغبار وبخار الماء، فيزداد حجمه وتعقيده، حتى يصل إلى طبقات جوية أكثر استقرارًا.

عند هذه النقطة يبدأ التمدد أفقيًا، فتتشكل “قبعة” عريضة فوق عمود ضيق نسبيًا، وهو الشكل الذي يشبه فطر المشروم، وتلعب الدوامات الهوائية المحيطة دورًا أساسيًا في إعطاء السحابة مظهرها المميز.

ولا يقتصر ظهور هذا الشكل على الانفجارات النووية فقط، إذ يمكن أن ينشأ أيضًا نتيجة انفجارات كيميائية ضخمة مثل تفجر مخازن الذخيرة أو خزانات الوقود أو المواد الصناعية شديدة الطاقة.

كما قد يظهر في حالات أخرى مثل الثورات البركانية أو حرائق الغابات الكبيرة التي تولد أعمدة حرارية قوية ترتفع بسرعة قبل أن تنتشر أفقيًا في الأعلى.

هل حدث انفجار نووي في إيران؟

تاريخيًا، شهد العالم أمثلة مشابهة، أبرزها انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي كان انفجارًا كيميائيًا، ورغم ذلك نتجت عنه سحابة على شكل المشروم بسبب القوة الهائلة للطاقة المنبعثة خلال زمن قصير.

لذلك، فإن التشابه البصري لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا على انفجار نووي، إذ يعتمد التمييز الحقيقي على مؤشرات أخرى مثل شدة الوميض الأولي، وطبيعة موجات الصدمة، والقياسات الإشعاعية.

حتى الآن، لم تُسجّل أي أدلة موثوقة تشير إلى وقوع تفجير نووي داخل إيران، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم ترصد أي آثار إشعاعية مرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وبحسب العلماء، قد تبدو “سحابة المشروم” رمزًا مخيفًا مرتبطًا بالكوارث النووية، لكنها في الحقيقة ظاهرة فيزيائية يمكن أن تنشأ في سياقات متعددة، ما يجعل الحكم عليها من خلال الشكل وحده أمرًا مضللًا دون وجود دلائل علمية إضافية.