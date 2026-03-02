قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
أصل الحكاية

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

سحابة المشروم
سحابة المشروم
أحمد أيمن

أثار انتشار مقاطع فيديو وصور تُظهر سحبًا ضخمة على هيئة “مشروم” في سماء مدن إيرانية، خاصة العاصمة طهران، موجة واسعة من الجدل والقلق، إذ سارع البعض إلى ربط هذا المشهد باحتمال وقوع انفجار نووي. 

غير أن التفسير العلمي يقدّم صورة مختلفة تمامًا عما يتبادر إلى الذهن عند رؤية ما يُعرف بـ”سحابة المشروم”.. فما سبب ظهور هذه السحابة؟

ما سبب ظهور سحابة المشروم؟

رغم أن هذا الشكل ارتبط تاريخيًا بالانفجارات النووية في الوعي الجمعي، فإن الفيزياء تؤكد أنه ليس علامة حصرية على حدوث تفجير نووي، بل نتيجة طبيعية لظواهر ديناميكية في الهواء. 

هذه السحب تتكون أساسًا بسبب ما يُعرف بظاهرة “عدم استقرار رايلي–تايلور”، حيث يرتفع الهواء الساخن بسرعة كبيرة عندما يصبح أقل كثافة من الهواء المحيط به، ما يؤدي إلى تشكّل عمود صاعد من الغازات الساخنة.

ومع استمرار صعود هذا العمود، يمتص الهواء المحيط والغبار وبخار الماء، فيزداد حجمه وتعقيده، حتى يصل إلى طبقات جوية أكثر استقرارًا. 

عند هذه النقطة يبدأ التمدد أفقيًا، فتتشكل “قبعة” عريضة فوق عمود ضيق نسبيًا، وهو الشكل الذي يشبه فطر المشروم، وتلعب الدوامات الهوائية المحيطة دورًا أساسيًا في إعطاء السحابة مظهرها المميز. 

ولا يقتصر ظهور هذا الشكل على الانفجارات النووية فقط، إذ يمكن أن ينشأ أيضًا نتيجة انفجارات كيميائية ضخمة مثل تفجر مخازن الذخيرة أو خزانات الوقود أو المواد الصناعية شديدة الطاقة. 

كما قد يظهر في حالات أخرى مثل الثورات البركانية أو حرائق الغابات الكبيرة التي تولد أعمدة حرارية قوية ترتفع بسرعة قبل أن تنتشر أفقيًا في الأعلى. 

هل حدث انفجار نووي في إيران؟

تاريخيًا، شهد العالم أمثلة مشابهة، أبرزها انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي كان انفجارًا كيميائيًا، ورغم ذلك نتجت عنه سحابة على شكل المشروم بسبب القوة الهائلة للطاقة المنبعثة خلال زمن قصير. 

لذلك، فإن التشابه البصري لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا على انفجار نووي، إذ يعتمد التمييز الحقيقي على مؤشرات أخرى مثل شدة الوميض الأولي، وطبيعة موجات الصدمة، والقياسات الإشعاعية. 

حتى الآن، لم تُسجّل أي أدلة موثوقة تشير إلى وقوع تفجير نووي داخل إيران، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم ترصد أي آثار إشعاعية مرتبطة بالأحداث الأخيرة. 

وبحسب العلماء، قد تبدو “سحابة المشروم” رمزًا مخيفًا مرتبطًا بالكوارث النووية، لكنها في الحقيقة ظاهرة فيزيائية يمكن أن تنشأ في سياقات متعددة، ما يجعل الحكم عليها من خلال الشكل وحده أمرًا مضللًا دون وجود دلائل علمية إضافية. 

بالصور

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

فيديو

