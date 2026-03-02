أسرار اجتماع جنيف.. عراقجي لـ ويتكوف: حق إيران في التخصيب غير قابل للتصرف

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرخ في وجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال الاجتماع الذي جرى بينهما في جنيف الأسبوع الماضي قبل اندلاع الحرب ضد إيران.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول رفيع المستوى أن عراقجي بدأ بالصراخ في وجه ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، بعد أن زعم ​​الدبلوماسي الإيراني أن لبلاده "حقًا غير قابل للتصرف" في تخصيب اليورانيوم، ما دفع ويتكوف للرد بأن للولايات المتحدة "حقًا غير قابل للتصرف" في وقف إيران.

ونُقل عن ويتكوف قوله لعراقجي ردًا على صراخه: "إذا كنت تفضل، يمكنني المغادرة".

وأفاد المسؤول الأمريكي الرفيع لشبكة NBC أن ويتكوف وكوشنر أطلعا ترامب على الأمر، الذي بدا عليه الاستغراب وبعد أقل من يومين، شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران.