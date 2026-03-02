يوفنتوس يعلن تمديد عقد نجمه الأمريكي ماكيني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، تمديد عقد نجمه الأمريكي ويستون ماكيني، حتى يونيو 2030.

وكان ماكيني قد انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2020 قادما من صفوف فريق شالكة الألماني.

وشارك ماكيني في 220 مباراة بكل المسابقات مع فريق يوفنتوس إذ سجل 26 هدفا وصنع مثلهما.

ويتميز ماكيني بمرونته التكتيكية الكبيرة، إذ يجيد اللعب في عدة مراكز داخل الملعب، سواء في خط الوسط أو على الأطراف أو حتى في الأدوار الدفاعية، ما جعله عنصرًا مهمًا في حسابات الجهاز الفني، خاصة مع قدرته على أداء الأدوار الهجومية والدفاعية بالكفاءة ذاتها، حسبما وصفه الموقع الرسمي للنادي.