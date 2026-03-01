4 غيابات مؤثرة في يوفنتوس أمام روما بقمة الدوري الإيطالي

أعلن مدرب يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة روما في قمة منتظرة ضمن الصراع على المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن يوفنتوس قائده مانويل لوكاتيلي بسبب الإيقاف، ما يفتح المجال لتوقع مشاركة تيون كوبماينرز أساسيًا إلى جانب خيفرين تورام في خط الوسط.

ويحضر اللقاء الفريقان بفارق أربع نقاط فقط، حيث يحتل روما المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 26 مباراة في موسم 2025-2026، بينما يأتي يوفنتوس في المركز السادس برصيد 46 نقطة من نفس عدد المباريات.

وشهدت القائمة تواجد جليسون بريمر رغم غيابه عن المباراتين الأخيرتين، في حين يستمر غياب الثلاثي دوشان فلاهوفيتش، إميل هولم، وأركاديوش ميليك بسبب الإصابة.

قائمة يوفنتوس الرسمية:

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو، بنسوليو

خط الدفاع: بريمر، جاتي، كيلي، كالولو، كامبياسو، كابال

خط الوسط: كوبماينرز، بوجا، أدزيتش، كوستيتش، تورام، ميريتي، ماكيني

خط الهجوم: كونسيساو، يلدز، زيجروفا، أوبيندا، جوناثان ديفيد.