قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
إيران: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية
أمينة خليل: بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي
وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر
4 غيابات مؤثرة في يوفنتوس أمام روما بقمة الدوري الإيطالي
«التجارة البحرية البريطانية»: إصابة سفينة أخرى على مقربة من سلطنة عمان
الحكومة تستعد بخطة عمل واضحة لتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية
الكويت.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 غيابات مؤثرة في يوفنتوس أمام روما بقمة الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
إسراء أشرف

أعلن مدرب يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة روما في قمة منتظرة ضمن الصراع على المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن يوفنتوس قائده مانويل لوكاتيلي بسبب الإيقاف، ما يفتح المجال لتوقع مشاركة تيون كوبماينرز أساسيًا إلى جانب خيفرين تورام في خط الوسط.

ويحضر اللقاء الفريقان بفارق أربع نقاط فقط، حيث يحتل روما المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 26 مباراة في موسم 2025-2026، بينما يأتي يوفنتوس في المركز السادس برصيد 46 نقطة من نفس عدد المباريات.

وشهدت القائمة تواجد جليسون بريمر رغم غيابه عن المباراتين الأخيرتين، في حين يستمر غياب الثلاثي دوشان فلاهوفيتش، إميل هولم، وأركاديوش ميليك بسبب الإصابة.

قائمة يوفنتوس الرسمية:

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو، بنسوليو

خط الدفاع: بريمر، جاتي، كيلي، كالولو، كامبياسو، كابال

خط الوسط: كوبماينرز، بوجا، أدزيتش، كوستيتش، تورام، ميريتي، ماكيني

خط الهجوم: كونسيساو، يلدز، زيجروفا، أوبيندا، جوناثان ديفيد.

لوتشيانو سباليتي يوفنتوس قائمة يوفنتوس روما الدوري الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

الاهلي

مرجان: الأهلي "مش وحش" ولازم الجمهور يصبر على الفريق واللاعبين ويسانده

ميلان

ميلان يخطف فوزًا قاتلًا من كريمونيزي قبل ديربي الحسم

واقعة فينيسيوس

IFAB يقرر معاقبة اللاعبين عند تغطية أفواههم لحماية النزاهة ومكافحة العنصرية

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد