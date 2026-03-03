محمد عبدالجليل يهاجم نظرية تفويت بيراميدز: احترموا عقول الناس

شنّ محمد عبدالجليل هجومًا حادًا على ما وصفه بـ”نظرية المؤامرة” التي تتردد بشأن مواجهات نادي الزمالك ونادي بيراميدز، مؤكدًا أن الحديث عن تفويت المباريات أصبح مكررًا وغير منطقي.

وقال عبدالجليل، خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” عبر قناة قناة الزمالك، إن فكرة أن بيراميدز يظهر بشكل “مستأنس” أمام الزمالك غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الفريق الأزرق حقق انتصارات عديدة على الزمالك خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن آخر فوز للأبيض في الدوري قبل الفترة الأخيرة يعود إلى ديسمبر 2022.

وأضاف أن نتائج المباريات تُحسم داخل الملعب وفقًا للأداء، مؤكدًا أن بيراميدز كان يتفوق في فترات سابقة واستحق الفوز، بينما نجح الزمالك في الانتصار عندما كان الطرف الأفضل فنيًا.

كرونوسلاف يورتشيتش

وتطرق عبدالجليل إلى مدرب بيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش، مشيرًا إلى أنه مدرب جيد رغم بعض الأخطاء، معتبرًا أن انفعاله خلال اللقاء الأخير لا يعكس صورة فريق “مستأنس”، بل يعكس أجواء تنافسية طبيعية، خاصة في ظل تفوق فني من جانب الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال.

كما علّق على تصريحات الإعلامية نهاوند سري بشأن تكرار نفس الطرح، رافضًا الزج بفكرة التفويت في تحليل نتائج المباريات، ومؤكدًا أن كرة القدم تُحسم بالأداء والاجتهاد داخل المستطيل الأخضر.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتشديد على ضرورة احترام عقول الجماهير، مشيرًا إلى أن الحديث عن المجاملات يُسيء للمنافسة، وأن الانتصارات تتحقق بالجهد والتركيز وليس عبر نظريات غير واقعية.