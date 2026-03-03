هشام نصر: الزمالك يتصدر رغم الأزمات.. ودعم الجماهير سر الحالة المميزة

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن الفريق يعيش حالة مميزة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الدعم الجماهيري يمثل العامل الأهم في تحفيز اللاعبين خلال المباريات، واصفًا مشهد مساندة الجماهير بأنه الأفضل دائمًا داخل الملعب.

وقال نصر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر On Sport، إن قطاع الناشئين بالنادي أثبت قوته هذا الموسم بعد تصعيد 7 لاعبين أو أكثر إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن ذلك خلق حالة من التنافس القوي والمحترم بين عناصر الفريق.

وشدد نائب رئيس الزمالك على أن النادي يُعد من أكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط بتاريخ يتجاوز 100 عام، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود أزمات واضحة يعلمها الجميع، موضحًا أن عودة الزمالك بقوة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على دعم منظومة الرياضة للنادي.

وأضاف أن أزمات الأندية الجماهيرية والشعبية تحتاج إلى حلول جادة من الدولة، مؤكدًا أن الأزمة لن تُحل بين ليلة وضحاها، لكنها تتطلب خطة واضحة وتحركًا فعليًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يتصدر جدول الدوري رغم التحديات، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في اللاعبين وفي جون إدوارد لتجاوز المرحلة الحالية بنجاح.