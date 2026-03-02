أمشير يحذر البسوا الشتوي.. طقس الايام المقبلة ودرجات الحرارة

حاله الطقس وانخفاض درجات الحرارة.. تشهد البلاد موجة ملحوظة من انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، يصاحبها صقيع في بعض المناطق، إلى جانب سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ما يثير تساؤلات حول مدى استمرار الأجواء الباردة خلال الأيام المقبلة.

حالة الارصاد الجوية

حالة الارصاد الجوية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس سيظل شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلا للدفء نهارا على أغلب المناطق، بينما يعود للبرودة الشديدة ليلا.

كما أشارت إلى توقعات بارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية على معظم الأنحاء خلال الأيام القادمة.

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن نشاط الرياح يمتد من يوم الأربعاء وحتى الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 20 10

وادى النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 08

بلطيم 19 09

المنصورة 21 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 20 08

دمياط 19 12

بورسعيد 210 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 05

كاترين 11 02

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادى الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 4 مارس 2026

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 9 درجات مئوية

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة مئوية

الخميس 5 مارس 2026

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 9 درجات مئوية

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 11 درجة مئوية

الجمعة 6 مارس 2026

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 9 درجات مئوية

جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 11 درجة مئوية

السبت 7 مارس 2026

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 12 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10 درجات مئوية

جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 12 درجة مئوية

الأحد 8 مارس 2026

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة مئوية

شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10 درجات مئوية

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 12 درجة مئوية

وتشير التوقعات إلى تحسن نسبي وتدريجي في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا، ما يستدعي استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر.