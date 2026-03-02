أمشير يحذر البسوا الشتوي.. طقس الايام المقبلة ودرجات الحرارة

حاله الطقس وانخفاض درجات الحرارة.. تشهد البلاد موجة ملحوظة من انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، يصاحبها صقيع في بعض المناطق، إلى جانب سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ما يثير تساؤلات حول مدى استمرار الأجواء الباردة خلال الأيام المقبلة.
حالة الارصاد الجوية
أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس سيظل شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلا للدفء نهارا على أغلب المناطق، بينما يعود للبرودة الشديدة ليلا.
كما أشارت إلى توقعات بارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية على معظم الأنحاء خلال الأيام القادمة.
وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
وأضافت أن نشاط الرياح يمتد من يوم الأربعاء وحتى الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
درجات الحرارة المتوقعة غدا
فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 17 08
بنهــــا 19 09
دمنهور 20 10
وادى النطرون 20 09
كفر الشيخ 19 08
بلطيم 19 09
المنصورة 21 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 09
طنطا 20 08
دمياط 19 12
بورسعيد 210 13
الإسماعيلية 22 09
السويس 21 10
العريش 20 11
رفح 19 09
رأس سدر 20 10
نخل 17 05
كاترين 11 02
الطور 20 12
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 20 11
العلمين 19 10
مطروح 19 11
السلوم 18 10
سيوة 20 08
رأس غارب 21 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 22 18
أبو رماد 23 16
مرسى حميرة 22 18
أبــــــرق 24 14
جبل علبة 23 15
رأس حدربة 22 18
الفيوم 20 09
بنى سويف 20 09
المنيا 21 08
أسيوط 21 07
سوهاج 22 09
قنا 24 10
الأقصر 25 09
أسوان 25 11
الوادى الجديد 22 08
أبوسمبل 24 12
درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة
الأربعاء 4 مارس 2026
القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 11 درجة مئوية
السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة مئوية
شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 9 درجات مئوية
جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة مئوية
الخميس 5 مارس 2026
القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 12 درجة مئوية
السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة مئوية
شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 9 درجات مئوية
جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 11 درجة مئوية
الجمعة 6 مارس 2026
القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة مئوية
السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة مئوية
شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 9 درجات مئوية
جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 11 درجة مئوية
السبت 7 مارس 2026
القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة مئوية
السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 12 درجة مئوية
شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10 درجات مئوية
جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 12 درجة مئوية
الأحد 8 مارس 2026
القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12 درجة مئوية
السواحل الشمالية: العظمى 19 – الصغرى 11 درجة مئوية
شمال الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10 درجات مئوية
جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 12 درجة مئوية
وتشير التوقعات إلى تحسن نسبي وتدريجي في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا، ما يستدعي استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر.