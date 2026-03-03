هشام نصر: الزمالك قادر على العودة بقوة.. والتحكيم يحتاج علاجا جذريا

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن القلعة البيضاء تظل أحد أكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط بتاريخ يتجاوز 100 عام، مشيرًا إلى أن الأزمات التي يمر بها النادي معروفة للجميع، لكنها لا تلغي امتلاكه مقومات العودة بقوة حال توافر التكاتف والدعم الحقيقي.

وقال نصر، خلال تصريحاته عبر قناة On Sport، إن الرياضة تمثل قوة ناعمة كبيرة، ومن الضروري وجود خطة واضحة لمعالجة أزمات الأندية الجماهيرية بما يحافظ على قوة المنافسة، مؤكدًا أن الحلول لن تأتي بين ليلة وضحاها لكنها تحتاج إلى عمل منظم ومستمر.

وأشار إلى أن فوز الزمالك على بيراميدز جاء رغم الظروف الصعبة، موضحًا أن هناك عملًا وجهدًا بُذل داخل النادي، وأن تجربة جون إدوارد أثبتت نجاحها بعدما حصل على الدعم اللازم وحقق نتائج إيجابية.

وأضاف أن اختلاف الآراء أمر طبيعي، لكن استمرار العمل بدعم الأغلبية والإصرار على تنفيذ الخطة سيؤدي إلى نتائج ملموسة. كما لفت إلى أن فكرة إشراك اللاعبين الشباب في كأس العاصمة جاءت بمبادرة من جون إدوارد، وأسفرت عن تصعيد 7 لاعبين من الناشئين، وهو ما لاقى رضا الجماهير رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وفيما يخص ملف التحكيم، شدد نائب رئيس الزمالك على ضرورة تطوير المنظومة بشكل حقيقي، متمنيًا عودة الحكم المصري بقوة إلى المشهد، مع تطبيق معايير موحدة على جميع المباريات دون انتظار اعتراضات الأندية للتحرك.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن تعرض الزمالك للظلم يمتد لسنوات طويلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى التحكيم وتحقيق الحياد الكامل داخل الملعب