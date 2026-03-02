تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

يبحث المواطنون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين الموافق 2 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على معظم الأنحاء، بينما يعود الطقس ليصبح شديد البرودة ليلا.

كما تتوافر فرص لتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون متوسطة أحيانا.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:

القاهرة: 18 / 9

العاصمة الإدارية: 17 / 8

6 أكتوبر: 17 / 8

الوجه البحري ومدن القناة:

بنها: 18 / 9

دمنهور: 17 / 10

كفر الشيخ: 17 / 10

المنصورة: 17 / 10

الزقازيق: 18 / 10

طنطا: 17 / 9

دمياط: 17 / 12

بورسعيد: 17 / 13

الإسماعيلية: 18 / 9

السويس: 18 / 10

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 18 / 12

العلمين: 17 / 11

مطروح: 17 / 11

السلوم: 18 / 11

سيناء والبحر الأحمر:

العريش: 18 / 9

رفح: 17 / 8

نخل: 17 / 4

سانت كاترين: 10 / 0

شرم الشيخ: 22 / 13

الغردقة: 21 / 12

مرسى علم: 23 / 14

شمال وجنوب الصعيد:

الفيوم: 18 / 8

بني سويف: 19 / 7

المنيا: 19 / 7

أسيوط: 19 / 6

سوهاج: 20 / 7

قنا: 21 / 10

الأقصر: 21 / 9

أسوان: 22 / 10

الوادي الجديد: 20 / 7

أبو سمبل: 21 / 10

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال فترات الليل والصباح، في ظل استمرار الأجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء.