بعلامة نمبر وان.. كيف احتفل شيكابالا يتصدر الزمالك جدول الدوري

حقق نادي الزمالك ، الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونشر أسطورة الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ، صورة للاعب الزمالك ناصر منسي بالذكاء الاصطناعي احتفالا بتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري الممتازعبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ، مشيرا إلى علامة رقم واحد .

وسجل حسام عبد المجيد ، هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز ، في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.