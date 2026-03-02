نواب يحذرون: اضطرابات المنطقة تضغط على الطاقة والأسواق المحلية

تتزايد المخاوف من انعكاسات التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة- عقب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى- على التصعيد على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وما قد يحمله من تأثيرات مباشرة على السوق المصرية، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بالمنظومة الاقتصادية الدولية.

وفي هذا السياق أكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تترك آثارا واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة ينعكس بشكل مباشر وسريع على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الأسعار داخل مصر، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الاقتصاد المصري مرتبط بالمنظومة الاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن أي اضطراب جيوسياسي في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على الداخل المصري.

تأثير الحروب

وأعرب عن أمله في احتواء التوترات سريعا، حتى تستعيد الأسواق استقرارها، ويشعر المواطنون بالطمأنينة، مؤكدا أن تأثير الحروب لا يقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل يمتد إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل شامل.

وأشار إلى أن مصر سبق أن تعاملت مع تداعيات الأزمة الروسية–الأوكرانية، واستفادت من تلك التجربة في تعزيز قدرتها على إدارة الأزمات وتقليل المخاطر، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك حاليا أدوات وآليات لضبط الأسواق والحد من التقلبات السعرية.

وبين أن من بين هذه الإجراءات التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية واستقرارها.

تعظيم الاستفادة من المقومات الاستراتيجية

شدد “نظير” على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيق متكامل بين سياسات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، مع تعظيم الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي ودعم موارد الدولة.

واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الصادرات، وتحفيز الصناعة المحلية، مع استمرار مراقبة الأسواق وإدارة المخاطر بكفاءة، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

ومن جهتها، أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من رد إيراني، تحمل تداعيات كبيرة على الأوضاع في المنطقة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

ارتفاع أسعار الذهب

وأوضحت في تصريح خاص، أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، باعتباره ملاذا آمنا تلجأ إليه رؤوس الأموال في أوقات التوترات الجيوسياسية، نظرا لانخفاض مخاطره مقارنة بالأصول الأخرى.

أسعار النفط

وأضافت أن أسعار النفط ستتأثر أيضا في ظل الاضطرابات التي قد تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، بما قد ينعكس على أسواق الطاقة عالميا.

وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشارت إلى أن تحركاته ستظل مرتبطة بآليات العرض والطلب في الأسواق، ومدى تأثر التدفقات المالية والاستثمارية بالتطورات الإقليمية الجارية.