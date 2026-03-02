برلماني: كلمة الرئيس في إفطار القوات المسلحة ترسم ملامح مرحلة واعية واستعداد شامل للدولة

أوضح النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة عكست بوضوح عمق الرؤية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع تطورات المشهد الراهن، في ظل إقليم يموج بالأزمات والتحولات السريعة، وما يفرضه ذلك من تحديات معقدة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس حمل دلالات مهمة تتعلق بتمسك مصر بموقفها الثابت الرافض لانزلاق المنطقة إلى دوائر صراع أوسع، مشيرًا إلى أن التحذير من مغبة القرارات غير المحسوبة يعكس إدراكًا واعيًا لتشابك الأوضاع الإقليمية، وحرصًا على تجنيب شعوب المنطقة كلفة صراعات جديدة لا تخدم سوى مزيد من عدم الاستقرار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ. أن تأكيد القيادة السياسية على جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد وحركة التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة، يبعث برسائل طمأنة واضحة، مفادها أن مؤسسات الدولة تتحرك وفق تخطيط شامل يستند إلى قراءة دقيقة لمختلف السيناريوهات، ويضع حماية الاقتصاد الوطني في صدارة الأولويات.

وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير للقدرات الدفاعية، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية، لم يكن بمعزل عن هذه الرؤية الاستراتيجية، بل جاء كجزء من بناء دولة قوية قادرة على تأمين مصالحها وحماية أمنها القومي، وفي الوقت ذاته مواصلة مسار التنمية رغم التحديات العالمية المتلاحقة.

وأشاد الدكتور عمر الغنيمي. بالسياسات التي انتهجتها الدولة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على توفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، معتبرًا أن هذه الإجراءات عكست إدارة رشيدة للأزمات وحرصًا حقيقيًا على تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية على المواطنين.