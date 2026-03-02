برلماني: خطاب الرئيس السيسي رسّخ ثوابت الموقف المصري وجهود خفض التصعيد بالمنطقة

أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة جاءت بمثابة خطاب كاشف يعبر عن طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ويضع الرأي العام أمام صورة واضحة لحجم التحديات وتعقيداتها، بعيدًا عن التهوين أو التهويل، وبمنطق دولة تدرك مسؤولياتها وتتحرك بحسابات دقيقة.

وأوضح النائب حسام خليل، أن الرئيس تعمد الحديث بلغة هادئة لكنها حاسمة، عكست إدراكًا عميقًا لتداعيات الصراعات العسكرية في الإقليم، مؤكدًا أن مصر لا تنظر إلى ما يجري من زاوية ضيقة، بل تتعامل معه باعتباره أزمة شاملة تمس استقرار المنطقة بأكملها، وتفرض على الجميع تحمّل مسؤولية تجنب الانزلاق إلى سيناريوهات أكثر خطورة.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن أهمية الكلمة تكمن في كشفها عن حجم الجهد السياسي والدبلوماسي الذي بذلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من أجل منع تفجر الأوضاع، والسعي إلى التهدئة وتقريب وجهات النظر، بما يعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها التاريخي كصمام أمان في أوقات الأزمات.

وأضاف النائب حسام خليل، أن حديث الرئيس عن التأثيرات الاقتصادية المحتملة، سواء المرتبطة بحركة الملاحة أو الطاقة أو التجارة العالمية، عكس شفافية غير مسبوقة في مخاطبة المواطنين، ورسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والشعب في مواجهة التحديات، خاصة مع التأكيد على أن الحكومة تضع جميع السيناريوهات على الطاولة، وتتحرك وفق خطط مدروسة لحماية الداخل المصري.

وأكد عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرسالة الأهم في الكلمة تمثلت في التأكيد على قوة الدولة وتماسكها، وقدرتها على الصمود رغم الضغوط المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن استحضار الرئيس لسلسلة الأزمات العالمية كان بمثابة تذكير بحجم ما تحملته الدولة والمواطن معًا، وما تحقق من صمود واستقرار رغم الظروف القاسية.