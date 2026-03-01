برلمانية حماة الوطن تطالب المالية بتحسين الأحوال المادية للموظفين وأصحاب المعاشات

طالب النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وزيرَ المالية بتبني حلول اقتصادية غير تقليدية، وعدم الاكتفاء بـ التشريعات الضريبية كمصدر رئيسي لدعم الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية أكثر شمولًا وتوازنًا بين زيادة الإيرادات وتحفيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار العطيفي إلى أنه شدد خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة قانون الضريبة العقارية على أهمية إقرار حزمة من التشريعات والسياسات التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للمصريين، وفي مقدمتها تحسين رواتب المعلمين والموظفين المدنيين بالدولة، إلى جانب تعزيز أوضاع أصحاب المعاشات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويخفف من الأعباء المعيشية، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

وأكد العطيفي أن حزب حماة الوطن ينطلق في مواقفه من انحياز واضح للمواطن البسيط، واضعًا احتياجاته وأولوياته على رأس أجندته السياسية والتشريعية، سواء تحت قبة البرلمان أو عبر أدواته التنظيمية في الشارع. وأوضح أن الحزب يتبنى نهجًا يقوم على الاستماع المباشر لمطالب المواطنين، وترجمتها إلى مقترحات عملية وتشريعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.