بريطانيا تعلن موافقتها على طلب أمريكي لاستخدام قواعدها في ضرب إيران

أعلنت بريطانيا ، موافقتها على طلب أمريكي باستخدام قواعد عسكرية بريطانية ، لتنفيذ عمليات وصفتها بـ"الدفاعية والمحدودة" ضد أهداف إيرانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في رسالة مصورة عبر منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة تقدمت بطلب رسمي للسماح باستخدام القواعد البريطانية لاعتراض صواريخ إيرانية تستهدف مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.

وقال إن حكومته وافقت على الطلب بهدف "منع إيران من إطلاق صواريخ تهدد أمن المنطقة".

وشدد ستارمر ، على أن بريطانيا لا تشارك في الضربات الأمريكية-الإسرائيلية الجارية ضد إيران، موضحًا أن القرار يندرج ضمن إطار دفاعي بحت.

وأضاف أن دولًا خليجية حليفة طلبت من لندن تعزيز جهود الحماية، مؤكدًا أن "واجب الحكومة الأول هو حماية أرواح البريطانيين ودعم أمن الشركاء".

وكشف رئيس الوزراء، أن طائرات بريطانية تشارك بالفعل في عمليات دفاعية منسقة في أجواء المنطقة، نجحت في اعتراض هجمات إيرانية، في مؤشر على انخراط عسكري محسوب يهدف إلى احتواء التصعيد دون التورط في مواجهة مباشرة.