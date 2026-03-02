ياه على الفرحة يا زمالك.. الدردير: هنكسب الأهلي وبيراميدز وناخد الدوري

فاز نادي الزمالك على بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الإعلامي عمرو الدردير، على فوز الزمالك، من خلال حسابه على “فيسبوك”: "نتكلم جد شوية بقى كده، إحنا أول الدوري، وهنقابل الأهلي لسه،

وهنقابل بيراميدز تاني، طبيعي هنكسبهم هما الاتنين وناخد الدوري، ونوصل دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 سنين، وربنا يكرمنا ونكسب دوري أبطال ونوصل كاس عالم، ياه على الفرحة يا زمالك".

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي عقب خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.