الزمالك يقرر إراحة لاعبيه عقب الفوز على بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح لاعبيه راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.