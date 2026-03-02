ربنا يتغمده بواسع رحمته.. إلهام أبو الفتح تنعي والد الإعلامية نهال طايل

نعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس قنوات ومواقع صدى البلد، ومدير تحرير الأخبار، والد الإعلامية نهال طايل والذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين.

وتقدمت إلهام أبو الفتح ، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة والد الإعلامية نهال طايل ، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

وأعلنت الإعلامية نهال طايل، عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك"- وفاة والدها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان".