تعرف علي بدلاء الزمالك أمام بيراميدز
ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير والبعثة الدبلوماسية
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على أسواق المال العربية.. وقف التداول ببورصة الكويت حتى إشعار آخر

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أسواق المال العربية اليوم الأحد

-البورصة المصرية تخسر 73 مليار جنيه 

-انخفاض مؤشر الأسهم السعودية

-البورصة الكويتية إجازة حتى إشعار آخر 

القت الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران، والتي اندلت صباح أمس السبت، بظلالها علي أسواق المال العربية، إذ سيطر اللون الأحمر علي البورصات، وارتفعت الخسائر في أولى جلسات الأسبوع.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 1 مارس 2026، والتي شهدت تراجع الأسواق السعودية والمصرية والأردنية والعُمانية والبحرينية، بينما بورصات الإمارات وقطر إجازة اليوم وتستأنف تداولتها غدا الإثنين، بينما البورصة الكويتية أعلنت وقف التداول بدءا من اليوم الأحد وحتي إشعار آخر.

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم، خسرت القيمة السوقية  لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 73 مليار جنيه لتبلغ مستوى 3.174 تريليون جنيه.

وجاء الأداء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، والمستثمرين الأفراد الأجانب ،فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين نحو الشراء.

وفي ختام اليوم، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 2.5% عند مستوى 47984 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 3.15% عند مستوى 11908 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 2.92% عند مستوى 16837نقطة.

 مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا بمقدار 233.49 نقطة، ليصل إلى مستوى 10475.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 15 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 252 شركة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" أيضا منخفضًا بمقدار 194.96 نقطة، ووصل إلى مستوى 22598.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.

مؤشر بورصة مسقط 

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 7288.56 نقطة، منخفضا بمقدار 104.8 نقطة وبنسبة 1.42%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7393.37 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 45 مليونا و140 ألفا و153 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 48.3 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87 مليونا و262 ألفا و662 ريالا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.547 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 36.08 مليار ريال.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,040.33 بانخفاض وقدره 20.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية. 
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,003.26 بانخفاض وقدره 19.34 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و106 آلاف  و758 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 286 ألفًا و376 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79.86% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

بورصة الأردن

تراجع المؤشر العام لبورصة بورصة عمَّان بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 1.12%، بإقفاله عند مستوى 3558.51 نقطة، خاسراً 40.27 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 3.61 مليون سهم مقابل 2.74 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 10.54 مليون دينار، مقابل 6.15 مليون دينار بالجلسة السابقة.

 بورصة الكويت

أعلنت بورصة الكويت تعليق التداول اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبناء على القرار الصادر عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية اليوم.

وأكدت البورصة في بيان لها أن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها عبر قنواتها الرسمية.

 بورصة قطر

تُعطل بورصة قطر والمؤسسات المالية أعمالها، اليوم الأحد؛ احتفالاً بيوم البنوك في الدولة وسيتم استئناف العمل بالمؤسسات المالية في الدولة بينها البورصة القطرية، يوم غدا.

