الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

إبراهيم القادري

أعلنت شركة كرايسلر عن طرازها الجديد كرايسلر باسيفيكا موديل 2027، وتنتمي باسيفيكا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

زودت سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها تم أستبدال التصميم الناعم المعتاد بمصابيح ملفتة جديدة، وبها عناصر إضاءة تمتد باتجاه منتصف الصداد الأمامي بطريقة تعطي انطباع أكثر حداثة.

بالاضافة إلي كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 بها، شبك أمامي معاد تصميمه كاملة، واختفى الشكل البيضاوي البسيط الذي عرفت به السيارة ليحل مكانه تصميم مكون من جزأين، وبها فتحة علوية أكثر نحافة، وبها فتحة سفلية أكبر حجماً، وبها تفاصيل بارزة حول الصداد تضيف لمسة تصميمية جديدة دون تغيير هوية السيارة بالكامل.

شعار كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 جاء بتصميم الأجنحة المحدث مع إضاءة تمتد بعرض الواجهة، وذلك يمنح السيارة طابع أكثر عصرية ويعكس اتجاه الشركة نحو هوية تصميم جديدة.

محرك كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

تحصل سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي، وتنتج قوة 287 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات

تأسست شركة كرايسلر عام 1925 على يد والتر كرايسلر في ديترويت، لتصبح سريعاً واحدة من "الثلاثة الكبار" في صناعة السيارات الأمريكية.

واشتهرت كرايسلر بابتكاراتها الهندسية المبكرة، ومرت بمحطات مفصلية تشمل الإنقاذ الحكومي، والاندماج مع دايملر، والشراكة مع فيات، لتصبح حالياً جزء من مجموعة ستيلانتيس.

وجدير بالذكر انه اعتباراً من عام 2026 يركز خط إنتاج كرايسلر على سيارات باسيفيكا وفويجر مع خطط لإحياء العلامة التجارية. 
 

