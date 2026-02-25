قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. مرسيدس GLC 43 و أودي Q8 موديل 2026

مرسيدس GLC 43 و اودي Q8 موديل 2026
مرسيدس GLC 43 و اودي Q8 موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس GLC 43 و اودي Q8 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

زودت سيارة اودي Q8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، و ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026

مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026

مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 258 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 256 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 62 لتر، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026

مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس بنز GLC 43 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 6 مليون و 600 ألف جنيه .

