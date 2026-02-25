قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
اليوم .. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه
فتح باب التقدّم لوظيفة قيادية مرموقة بهيئة ميناء دمياط 2026 | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للمبتدئين.. 9 أشياء يجب أن تعرفها قبل تجربة قيادة السيارة

تعلم قيادة السيارة
تعلم قيادة السيارة
عزة عاطف

يعتبر اختبار القيادة اللحظة الأكثر إثارة في رحلة شراء سيارة جديدة، وهي الفرصة الوحيدة التي تكسر روتين المعاملات الورقية والمالية المرهقة داخل صالات العرض. 

ورغم أن التجربة تبدو ممتعة في ظاهرها، إلا أنها في الحقيقة تمثل جبهة قتالية يخوضها المشتري الذكي لضمان الحصول على أفضل صفقة ممكنة. 

فالاختبار ليس مجرد نزهة قصيرة، بل هو عملية فنية دقيقة لاستخلاص رؤى مباشرة لا يمكن للتقارير والمنتديات منحها لك، خاصة مع وجود ضغوط البيع وضيق الوقت الذي يفرضه البائع الجالس بجانبك. 

فن إدارة الضغوط أثناء قيادة السيارة 

أثناء جلوسك خلف عجلة القيادة، ستتعرض لتدفق هائل من المعلومات في نافذة زمنية ضيقة، وغالبًا ما يكون هناك بائع يحاول توجيه انتباهك نحو الميزات الإيجابية فقط. 

إن تشتت الذهن في هذه اللحظة قد يؤدي إلى اتخاذ قرار شراء خاطئ أو الموافقة على شروط تمويل غير عادلة. لذا، يجب عليك تحويل هذه التجربة من "لعب" إلى "عمل" جاد يتطلب تركيزًا عاليًا لتقييم الرؤية، وملمس المكابح، وضوضاء الطريق، وسهولة استخدام أنظمة الترفيه. 

9 أشياء جوهرية يجب مراعاتها قبل وأثناء اختبار القيادة

لضمان خروجك من صالة العرض بالقرار الصحيح، يجب عليك الانتباه لهذه النقاط التسع تحت بعضها:

  • تحقق من الرؤية المحيطية والزوايا العمياء في مختلف وضعيات القيادة.
  • اختبر ملمس واستجابة الدواسات سواء كانت للمكابح أو التسارع. 
  • قيم مستوى ضوضاء الطريق والرياح عند السرعات المختلفة داخل المقصورة.
  • جرب سهولة استخدام نظام الترفيه والمعلومات واستجابة الشاشة اللمسية.
  • تأكد من ملاحة مقعد السائق وتوفر الدعم الكافي للظهر في الرحلات الطويلة.
  • افحص مساحة المقاعد الخلفية ومدى سهولة الدخول والخروج من السيارة.
  • اختبر ثبات السيارة عند المنعطفات ومدى دقة نظام التوجيه (الدريكسيون).
  • راقب جودة الخامات الداخلية ومدى تماسك الأجزاء ببعضها البعض لمنع الاهتزازات.
  • استكشف مساحة التخزين في الصندوق الخلفي ومدى ملاءمتها لاحتياجاتك اليومية.

ما وراء التجربة الميكانيكية

إن الهدف النهائي من اختبار القيادة هو تجريد السيارة من لمعانها التسويقي والوصول إلى حقيقتها كآلة سترافقك لسنوات. 

لا تسمح للبائع بتسريع العملية أو تشتيتك بالحديث الجانبي؛ فأنت من يدفع الثمن وأنت من سيتحمل عيوبها لاحقًا. 

تذكر دائمًا أن قدرتك على اكتشاف التفاصيل الصغيرة أثناء الاختبار تعزز من موقفك التفاوضي لاحقًا على مكتب المبيعات، وتجعل قرارك مبنيًا على تجربة واقعية وليس مجرد وعود ترويجية. 

قيادة السيارة اختبار قيادة السيارة عيوب السيارات مفاوضات شراء السيارات أداء المحرك نصائح شراء سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

بالصور

أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟

سائل تبريد السيارة الريدياتير
سائل تبريد السيارة الريدياتير
سائل تبريد السيارة الريدياتير

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد