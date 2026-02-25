روسيا.. إحباط هجوم إرهابي على قاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسنودار

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي على قاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسنودار.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان مقتضب له : المتهم كان يخطط لإضرام النار بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وفي سياق أخر ؛ كشف مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن مخطط فرنسي بريطاني خطير ، يهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وكانت أوكرانيا نفت تقارير المخابرات الروسية حول عزم لندن وباريس تزويد كييف بأسلحة نووية، مطالبا أوروبا بإعادة النظر في اندفاعها نحو تصعيد المواجهة مع روسيا.

وهدد مسؤول الأمن الروسي البارز، ديمتري ميدفيديف، كييف وباريس ولندن بضربات نووية يوم الثلاثاء، عقب تقارير لا أساس لها من الصحة من الكرملين تزعم أن فرنسا وبريطانيا تعملان على تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وزعمت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية الرئيسية، جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR)، يوم الثلاثاء أن "لندن وباريس" كانتا "تستعدان لتسليح كييف بقنبلة نووية"، مدعيةً أن حلفاء أوكرانيا يسعون إلى تحقيق "نصر على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".