الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

فاجأ سعر الدولار السوق المصرفي اليوم الأربعاء 25 فبراير2026، بعدما واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، متجاوزًا حاجز الـ48 جنيهًا خلال منتصف التعاملات في بعض البنوك.

وواصل الدولار ارتفاعه اليوم بعد أن استقر في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى يقارب 47.85 جنيه، قبل أن يشهد قفزة جديدة بعد ساعات قليلة، ليتخطى مستوى 48 جنيهًا، ويصل في بعض البنوك إلى 48.20 جنيه، في استمرار واضح لموجة الصعود التي تسيطر على حركة العملة الأمريكية.

ووفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية في منتصف التعاملات اليوم، فقد جاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري

47.92 جنيه للشراء

48.02 جنيه للبيع

بنك مصر

47.98 جنيه للشراء

48.08 جنيه للبيع

بنك EG

47.82 جنيه للشراء

47.92 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.93 جنيه للشراء

48.03 جنيه للبيع

أعلى سعر بيع للدولار اليوم

فيما سجل كل من المصرف العربي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك الشركة المصرفية أعلى سعر للدولار عند:

48.10 جنيه للشراء

48.20 جنيه للبيع

وتشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصاعد خلال تعاملات اليوم، في ظل زيادة الطلب والتحركات سريعة داخل بعض البنوك، بينما لم تقم بنوك أخرى حتى الآن بتحديث أسعارها، ما يعكس حالة من الترقب داخل السوق المصرفي.