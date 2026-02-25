قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
اقتصاد

الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

فاجأ سعر الدولار السوق المصرفي اليوم الأربعاء 25 فبراير2026، بعدما واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، متجاوزًا حاجز الـ48 جنيهًا خلال منتصف التعاملات في بعض البنوك.

وواصل الدولار ارتفاعه اليوم بعد أن استقر في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى يقارب 47.85 جنيه، قبل أن يشهد قفزة جديدة بعد ساعات قليلة، ليتخطى مستوى 48 جنيهًا، ويصل في بعض البنوك إلى 48.20 جنيه، في استمرار واضح لموجة الصعود التي تسيطر على حركة العملة الأمريكية.

ووفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية في منتصف التعاملات اليوم، فقد جاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري

47.92 جنيه للشراء

48.02 جنيه للبيع

بنك مصر

47.98 جنيه للشراء

48.08 جنيه للبيع

بنك EG

47.82 جنيه للشراء

47.92 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.93 جنيه للشراء

48.03 جنيه للبيع

أعلى سعر بيع للدولار اليوم

فيما سجل كل من المصرف العربي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك الشركة المصرفية أعلى سعر للدولار عند:

48.10 جنيه للشراء

48.20 جنيه للبيع

وتشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصاعد خلال تعاملات اليوم، في ظل زيادة الطلب والتحركات سريعة داخل بعض البنوك، بينما لم تقم بنوك أخرى حتى الآن بتحديث أسعارها، ما يعكس حالة من الترقب داخل السوق المصرفي.

