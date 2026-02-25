هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة

يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الأراضي المحتلة اليوم، الأربعاء، في زيارة وصفت بالهامة والتاريخية.

وبحسب التقارير الإعلامية؛ فمن المقرر أن يستقبله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشارت التقارير إلى أن الجانبين سيتجهان بعد ذلك إلى الكنيست، حيث سيلقيان خطابات، إضافة إلى زعيم المعارضة يائير لابيد.

مع اقتراب زيارة رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل، شهدت أروقة الكنيست حالة من الجدل بسبب احتمال مقاطعة المعارضة للخطاب المرتقب لـ مودي، وذلك على خلفية عدم توجيه دعوة لرئيس المحكمة العليا إسحاق أميت لحضور الجلسة الاحتفالية، وهو ما دفع رئيس الكنيست أمير أوحانا لدعوة أعضاء سابقين للجلوس في الجلسة لملء الصفوف ومنع ظهورها شبه فارغة.

ومن المتوقع أن يصل مودي إلى مطار بن غوريون، حيث سيُستقبل بحفل رسمي يشمل فرقة موسيقية ونشيدين وطنيين، قبل أن يبدأ سلسلة اجتماعات رسمية وسياسية في القدس.

ومن المقرر أن يتناول خطاب مودي، حال إلقائه، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا، ومواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالإرهاب والتطرف.