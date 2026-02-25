وكيل الخارجية الأمريكية يعرب عن ثقته بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الهند

أعرب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية "جاكوب هيلبرج" عن ثقته بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية /إيه إن أى نيوز/ عن وكيل الخارجية الأمريكية قوله، خلال جلسة استماع بالكونجرس، إن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، حددا هدفاً يتمثل فى زيادة قيمة حجم التجارة بين البلدين إلى 500 مليار دولار ، وقد تم التوصل إلى إعلان مشترك بشأن التجارة بين البلدين أدى إلى اجراء مباحثات واتخاذ قرارات إيجابية .

وأضاف أن "مضمون هذا الاعلان يتضمن مشتروات هندية تاريخية من الولايات المتحدة فى مجال الطاقة والقيام باستثمارات تاريخية عبر الحدود، ولذلك فإنه فى ضوء تحديد الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الهندى لهدف زيادة التدفقات التجارية بين البلدين إلى 500 مليار دولار؛ فإننى أشعر بثقة بشأن مسار العلاقات الأمريكية الهندية".

وأشار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية إلى أن السفير الأمريكى لدى الهند يقوم بعمل رائع فيما يتعلق بهذا الشأن، ونوه إلى إعلان البلدين عن توصلهما لاطار عمل لاتفاقية مؤقتة بشأن التجارة المتبادلة التى تعود بالنفع على الجانبين، وأن هذا الاطار يؤكد إلتزام البلدين باجراء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية أوسع نطاقا تتضمن إلتزامات إضافية بتسهيل الدخول للأسواق ودعم سلاسل الامداد لتكون أكثر مرونة.

ولفت إلى أن الاتفاقية المؤقتة تتضمن قيام الهند بالغاء أو خفض الرسوم على سلع صناعية أمريكية متعددة ومنتجات زراعية وغذائية بينما ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية نسبتها 18% على سلع محددة من أصل هندي.