بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز علي زد.

وكتب الشافعي عبر حسابه الشخصي اكس: "معتمد في منتهي (الجمال)

‏برافو ⁧‫#الزمالك‬⁩ مستمر في صنع المعجزات.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري