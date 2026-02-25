مصرع وفقدان 21 مصريا.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجهًا إلى اليونان من إحدى الدول المجاورة يوم 21 فبراير الجاري، وعلى متنه خمسون من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 21 مواطنًا مصريًا، 18 منهم لا زالوا في عداد المفقودين، و3 لقوا حتفهم.



وقد وجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفارة المصرية في أثينا بتكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، وجهود انتشال المفقودين، وكذلك سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.

وتواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين لترتيب وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب فرصة ممكنة.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مجددًا بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وتتقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.