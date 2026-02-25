وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

شارك الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من مقاتلى الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين واعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلونها فى حماية الوطن وصون مقدساته.

وقدم وزير الدفاع التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، معرباً عن تقديره لما يتحلون به من روح عالية وإخلاص فى أداء واجبهم الوطنى بعزيمة لا تلين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم لمواجهة كافة التحديات.

وأوصى وزير الدفاع رجال القوات المسلحة ببذل المزيد من العرق والجهد فى التدريب للحفاظ على أعلى درجات الإستعداد القتالي لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة فى مختلف الوحدات والتشكيلات.