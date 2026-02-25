قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين أداء خوان بيزيرا وتريزيجيه لهذا الموسم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: بالأرقام .. خوان بيزيرا يتفوق على تريزيجيه، علما بأن تريزيجيه هو بالأرقام أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم وأكثر لاعبي الأهلي مساهمة في أهداف.



ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.