موقف الزمالك من معاقبة شيكو بانزا بعد مغادرته المفاجئة لمباراة زد

شهدت مباراة الزمالك ضد زد واحده من أكثر المواقف كوميدية في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث ترك شيكوبانزا لاعب الزمالك أرض الملعب بشكل مفاجئ خلال اللقاء دون أن يعرف احد سبب تصرفه.

وتبين أن شيكو بانزا خرج من الملعب للدخول إلى دورة المياه مما أدى لتوقف المباراة وتعجب الجمهور من غياب اللاعب.

وتوجه ناصر منسي وبنتايج للاعب بعد عودته للملعب وعنفوه على الخروج من الملعب خلال سير اللقاء.

وظهر بعدها عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك وحذر شيكوبانزا من أي فعل خارج خلال احتفالات الأبيض بالفوز على زد.

ولن يصدر الزمالك أي عقوبة على اللاعب في واقعة خروجه من ملعب المباراة لكن سيتم تحذيره لعدم تكرار الواقعة.

الزمالك ينتصر على زد

وحقق الزمالك فوزا مثيرا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.