ناقد رياضي: مباراة الزمالك وبيراميدز قد تقلب ترتيب الدوري

أكد إسلام فؤاد، الناقد الرياضي، أن الزمالك لديه مباراة قوية مع بيراميدز، وأنه في حالة التعادل أو فوز أحد الفريقين، سيقلب ترتيب الجدول.



وأضاف الناقد الرياضي، خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب وروان أبو العينين، أنه يتوقع فوز بيراميدز، وأن فوز بيراميدز سيجعل المنافسة تنحصر بين النادي الأهلي وبيراميدز.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيكون فيها بعض المفاجآت في الدوري، وأن أي فريق يتعادل أو يتعرض لهزيمة سيغير ترتيب الدوري، وأن كل فريق يسعى لتجنب التعادل أو الخسارة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي مطالب خلال الفترة المقبلة بالتركيز في جميع المباريات، وأن الأهلي يعاني من عدم نجاح الصفقات الأجنبية.