خالد طلعت: بالأرقام خوان بيزيرا يتفوق على تريزيجيه
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أخبار البلد

العمل تدعم سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة وإعفاءات من رسوم شهادات مستوى المهارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن رداد وزير العمل، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبحضور قيادات العمل بالوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير العمل والوفد المرافق له، ومتمنية له التوفيق والسداد في قيادة الوزارة، وموجهة الشكر لوزير العمل السابق السيد محمد جبران على ما قدمه خلال فترة توليه وزارة العمل، ومعربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في مجالات العمل المشتركة.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعمًا مستدامًا.

واتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل حسن رداد بتقديم  كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل، لا سيما فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج  الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي والتي تدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة".

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدد من مجالات العمل.

وزير العمل وزيرة التصامن وزارة العمل التضامن العمالة غير المنتظمة

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

