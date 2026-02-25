قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
تحقيقات وملفات

أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟

توروب
توروب

منذ أن تولى الدنماركي ييس توروب القيادة الفنية للنادي الأهلي جاء إلى القاهرة محملا بسيرة أوروبية لافتة وتجارب متعددة في مدارس تدريبية مختلفة واضعا أمامه تحديا من العيار الثقيل يتمثل في قيادة أكبر أندية القارة الأفريقية والحفاظ على إرث طويل من البطولات والهيمنة المحلية والقارية.

توروب الذي اشتهر بفكره التكتيكي القائم على الانضباط والتنظيم الدفاعي واللعب المباشر السريع لم يكن اسمًا عابرًا في مسيرته التدريبية بل صنع لنفسه سمعة مدرب يجيد بناء الفرق الشابة وإعادة هيكلة المجموعات داخل غرف الملابس. 

ومع الأهلي وجد نفسه أمام واقع مختلف تمامًا جماهير لا تكتفي بالأداء المتوازن وإدارة تبحث عن البطولات كحق مكتسب ولاعبين يملكون جودة فردية عالية تتطلب توظيفًا فنيًا دقيقًا.

وبعد مرور 25 مباراة على بداية مشواره مع القلعة الحمراء بات من الممكن قراءة تجربته بصورة أوضح سواء من خلال الأرقام التي تحققت على أرض الملعب أو عبر التأثير الفني الذي تركه على شكل وأسلوب لعب الفريق في مختلف البطولات.

25 مباراة تفتح باب التقييم

بوصول توروب إلى مباراته الـ25 مع الأهلي باتت الأرقام كافية لرسم ملامح واضحة لتجربته حتى الآن. المدرب الدنماركي قاد الفريق في خمس بطولات مختلفة منها الدوري المصري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

وخلال هذه الفترة:

خاض الأهلي 25 مباراة

حقق الفوز في 13 مواجهة

تعادل في 7 مباريات

خسر 5 لقاءات

سجل لاعبوه 33 هدفًا

استقبلت شباكه 19 هدفًا

أرقام قد تبدو مقبولة على الورق لكنها لا تعكس سيطرة مطلقة أو شخصية فنية واضحة لفريق بحجم الأهلي خاصة في ظل تعثرات أمام فرق أقل من حيث الإمكانات أبرزها خسارة كأس مصر أمام المصرية للاتصالات وهي الهزيمة التي أشعلت أولى موجات الغضب الجماهيري.

بطولات ضائعة وأخرى معلقة

من بين خمس بطولات نافس عليها توروب حتى الآن خسر الأهلي لقبي كأس مصر وكأس عاصمة مصر بينما نجح في التتويج بالسوبر المصري.

ويتبقى أمامه بطولتا الدوري ودوري أبطال أفريقيا وهما المعيار الحقيقي الذي سيحدد مصير تجربته مع نادي القرن الأفريقي.

مقارنة مع سابقيه

عند وضع أرقام توروب جنبًا إلى جنب مع من سبقوه تتضح الفوارق بشكل أكبر.

تجربة خوسيه ريبيرو

المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قاد الأهلي في 7 مباريات فقط حقق خلالها فوزا وحيدا وتعادل 4 مرات وخسر مباراتين وسجل الفريق 10 أهداف مقابل 11 هدفًا في شباكه. تجربة قصيرة لم تُمنح الوقت الكافي للحكم الكامل.

أرقام مارسيل كولر

أما السويسري مارسيل كولر فترك بصمة واضحة بعدما قاد الأهلي في 160 مباراة حقق الفوز في 106 منها وتعادل 27 مرة وخسر 17 فقط. سجل الفريق تحت قيادته 288 هدفًا واستقبل 106 وتُوج بـ11 لقبًا بينها الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري.

حقبة موسيماني

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قاد الأهلي في 102 مباراة فاز في 61 وتعادل في 30 وخسر 11 فقط. سجل الفريق معه 189 هدفًا واستقبل 75 وتوج بـ6 ألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين إضافة إلى برونزيتي كأس العالم للأندية.

ييس توروب توروب الأهلي الدوري كأس مصر كأس عاصمة مصر دوري أبطال أفريقيا ريبيرو كولر موسيماني

