هل اقتربت نهاية توروب في الأهلي بسبب الأداء؟.. ناقد رياضي يوضح

أكد الناقد الرياضي، عادل عطية، أن أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لا يرتقي إلى المستوى المأمول، مشيرًا إلى أن النتائج لا تعكس الأداء الحقيقي للفريق داخل الملعب.

وأوضح عطية، خلال لقائه مع الإعلاميين روان أبوالعينين وأحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن نتائج الأهلي مع المدير الفني ييس توروب ليست على قدر التطلعات، مؤكدًا أن الأداء يتسم بالضعف وغياب الانسجام بين اللاعبين.



وأشار إلى أن توروب لم ينجح حتى الآن في حفظ إمكانيات وقدرات لاعبيه بالشكل الكافي، وهو ما يتضح في إشراك بعض العناصر في غير مراكزها الأساسية، مثل الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيمن رغم أن مركزه الأصلي هو الجناح الأيسر، ما يؤثر على فاعلية الفريق هجوميًا.



وشدد عادل عطية، على أن لاعبي الأهلي يظهرون بدون الروح أو الشخصية المعروفة عن الفريق، معتبرًا أن السبب يعود إلى عدم فهم المدرب لقدرات لاعبيه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية أصبحت حرجة ولا تحتمل المزيد من التجارب.

