عمرو الليثي يوجه نصيحة للمواطنين خلال رمضان

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر: “في زحمة الحياة، ومع كثرة الذنوب التي قد نرتكبها، وفي لحظات الندم التي لا يسمعها أحد، نحتاج أن نتذكر اسمًا جميلاً من أسماء الله الحسنى، ليطمئن القلب، وهو: الغفور”.

وأضاف الليثي: “الغفور الذي يستر الذنب، ويقبل التوبة، والذي لا يغلق بابًا في وجه أي من يعود إليه، والذي يواسي القلب قبل أن يحاسبه. الناس قد يرون خطأك، لكن ربنا يرى ندمك”.

وأوضح أن “اسم الغفور يعلمنا أن الخطأ ليس نهاية الطريق، وأن باب الرجوع مفتوح طوال الوقت. كم مرة أخطأنا، وكم مرة عدنا، وكم مرة سترنا ربنا؟ الغفور الذي يعفو ويؤجل ويفرح بعودة عبده”.

وتابع: “وعندما نتأمل اسم الغفور، نجد أن ربنا لا يتعامل معنا بميزان المعصية، بل بميزان الرحمة. يغفر الذنب مهما كان كبيرًا، إذا صدق القلب في التوبة”.

وذكر أن “اسم الغفور يمنحنا شجاعة العودة والتصحيح. ومن عرف أن ربه غفور، لم ييأس، ولم يستسلم، ولم يترك نفسه للذنب”.

على جانب آخر، يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة ومساعدات مالية، كما يقدم عددًا كبيرًا من المشروعات الصغيرة وأطرافًا صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات، ويلعب دورًا مهمًا في علاج غير القادرين وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم من خلال تلقي الاتصالات الهاتفية المفاجئة على الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم الأهالي، من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعتهم.

يُذاع برنامج "أبواب الخير" يوميًا خلال شهر رمضان في الثالثة عصرًا عبر إذاعة راديو مصر، والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار.