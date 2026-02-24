أصحاب السوء ضيعوه.. إحالة سيدة للجنايات إنهاء حياة طفلها بسبب الإدمان

أحالت نيابة جنوب الجيزة، سيدة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل طفلها بسبب إدمانه المخدرات.

تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر الماضي بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بمقتل طفل داخل شقته ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة.

وبإجراء التحريات والتحقيقات تبين أن والدة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث خنقته لمحاولته الحصول على مبلغ مالي لشراء مخدر الآيس.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة حيث قررت أن نجلها أدمن تعاطى مخدر الأيس بسبب أصدقاء السوء و كان دائم التشاجر معها للحصول على أموال لشراء المخدرات.

وفي المرة الأخيرة طلب منها أموالا لشراء المخدرات إلا أنها رفضت، فتشاجر معها فقامت بخنقه لتفاجئ به يسقط على الأرض وأسرعت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة.