الكاوتش انفجر فجأة.. سيارة نقل تتسبب في تلفيات بسور المنطقة الأثرية

أُصيب سائق سيارة نقل ثقيل بكسور وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، أسفر عن تلفيات بأجزاء من سور المنطقة الأثرية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم واصطدام سيارة "نقل بمقطورة" بسور المنطقة الأثرية.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية المختصة وقوات تأمين القطاع وفريق من المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء سير السيارة قيادة سائق يبلغ من العمر 40 عاماً، انفجر الإطار الأمامي بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وفقدان السيطرة على المركبة.

وأسفر الحادث عن اصطدام السيارة بخمس نخلات واقتلاعها، قبل أن تستقر مصطدمة بالسور السلكي التابع للمنطقة الأثرية، ما أحدث تلفيات واضحة في السور والأشجار المحيطة.

وتم نقل السائق المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة نتيجة إصابته بكسور وسحجات متفرقة، فيما قامت الأجهزة المعنية بالتحفظ على السيارة ورفع آثار الحادث لإعادة السيولة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كامل ملابسات الحادث.