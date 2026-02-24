حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفي والتكاتك المخالفة بشوارع الزقازيق| صور

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية والأمنية والعمل بتنسيق كامل فيما بينها لضمان سرعة التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر موكداً أن الهدف هو تحسين مستوى الخدمات وتحقيق نتائج واضحة بالشارع الشرقاوي.

وأوضح المحافظ أن شكاوى المواطنين تحظى باهتمام فوري حيث يتم التعامل معها من خلال نزول ميداني مباشر لمعاينة المشكلة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بصورة عملية تضمن إنهاءها وعدم تكرارها.

وفي إطار تطبيق القانون والحفاظ على الصالح العام شنت إدارة مرور الشرقية حملات مرورية مكثفة بشوارع مدينة الزقازيق (المحافظة - الجامعة - التحرير - الجلاء ) لضبط سيارات الأجرة "السرفيس" والتكاتك المخالفة غير المرخصة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية الي انه تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المفاجئة بعدد من الشوارع والميادين لإعادة الانضباط والتأكيد.