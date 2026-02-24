قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع 700 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ

توزيع بطاطين
توزيع بطاطين
محمود زيدان

وزعت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، 700 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة كفر الشيخ. 

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن التوزيع جاء بالتزامن مع الأجواء الإيمانية للشهر المبارك، وضمن خطة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة الى الحماية من تقلبات الطقس خاصة مع استمرار موجات البرد الليلية التي تتطلب توفير سبل التدفئة اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن توزيع الألحفة والبطاطين جاء  تلبيةً لاحتياجات الأهالي في ظل موجات البرد التي تتزامن هذا العام مع أيام الصيام، مؤكداً أن عملية التوزيع شملت القرى النائية والنجوع الأكثر استحقاقاً بقرى الجرايده والمرايا وكفر العجمى وحى الأهرام بمركز بيلا، وقرى زوبع ومحطة 5 وغرب تيرة بمركز الحامول، لضمان أن يقضي الأهالي شهر رمضان في دفء وأمان.

وأكد شعبان أن التوزيع جاء بالتعاون الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ وتحت إشراف المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث استندت عملية التوزيع إلى أبحاث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر الأكثر استحقاقاً (الأرامل، الأيتام، ومحدودي الدخل)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مواجهة متطلبات الشهر الكريم.

واختتم شعبان بالتأكيد أن استمرار القوافل الغذائية (كراتين رمضان) إلى جانب توزيع البطاطين طوال أيام الشهر الكريم، لتشمل كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن توزيع الألحفة والشتاء في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ بطاطين لحاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

ترشيحاتنا

تموين أسيوط تضبط 3 طن و650 كجم دقيق بلدي مدعم بالقوصية ومنفلوط

تموين أسيوط تضبط 3 أطنان و650 كجم دقيق بلدي مدعم بالقوصية ومنفلوط

رئيس جامعة السادات

بعد صدور القرار الجمهوري..الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم رئاسة جامعة السادات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنيةبالحى الإماراتي

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

بالصور

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد