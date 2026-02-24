توزيع 700 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ

وزعت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، 700 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن التوزيع جاء بالتزامن مع الأجواء الإيمانية للشهر المبارك، وضمن خطة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة الى الحماية من تقلبات الطقس خاصة مع استمرار موجات البرد الليلية التي تتطلب توفير سبل التدفئة اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الألحفة والبطاطين جاء تلبيةً لاحتياجات الأهالي في ظل موجات البرد التي تتزامن هذا العام مع أيام الصيام، مؤكداً أن عملية التوزيع شملت القرى النائية والنجوع الأكثر استحقاقاً بقرى الجرايده والمرايا وكفر العجمى وحى الأهرام بمركز بيلا، وقرى زوبع ومحطة 5 وغرب تيرة بمركز الحامول، لضمان أن يقضي الأهالي شهر رمضان في دفء وأمان.

وأكد شعبان أن التوزيع جاء بالتعاون الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ وتحت إشراف المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث استندت عملية التوزيع إلى أبحاث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر الأكثر استحقاقاً (الأرامل، الأيتام، ومحدودي الدخل)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مواجهة متطلبات الشهر الكريم.

واختتم شعبان بالتأكيد أن استمرار القوافل الغذائية (كراتين رمضان) إلى جانب توزيع البطاطين طوال أيام الشهر الكريم، لتشمل كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن توزيع الألحفة والشتاء في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .