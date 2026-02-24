محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدائم للملابس والسلع الغذائية| صور

افتتح المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المعرض الدائم للسلع الغذائية والاستهلاكية والملابس بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية بنات بمدينة كفر الشيخ، لدعم الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم مجانًا، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المعرض يستمر طوال شهر رمضان المبارك، ويستهدف توزيع 1700 كرتونة رمضان، تشمل تمور، وأرز، وسكر، ومكرونة، بالإضافة إلى الملابس، والأحذية، والمفروشات، وغيرها، لصالح الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم من 30 مدرسة، بواقع 5 طلاب من الأكثر احتياجًا بكل مدرسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال إن تنظيم المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفر الاحتياجات الأساسية للطلاب وأسرهم، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشاد بدور المشاركة المجتمعية، وتكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، ما يعكس روح المسئولية المجتمعية، ويسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.