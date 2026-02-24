مجلس جامعة كفر الشيخ يوافق على تعيينات ومنح درجات علمية جديدة

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور يحيى عيد، رئيس الجامعة، وبحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، على منح وتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في درجات علمية وألقاب أكاديمية جديدة بمختلف كليات الجامعة.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على تعيين 8 من أعضاء هيئة التدريس في وظائف أكاديمية متقدمة، ضمت تعيين عضوي هيئة تدريس في وظيفة أستاذ، و4 آخرين في وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين اثنين آخرين في وظيفة مدرس.

وفي قطاع الدراسات العليا، اعتمد المجلس منح درجة الدكتوراة الأكاديمية لـ 16 باحثاً في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير الأكاديمي لـ 25 باحثاً، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير المهني لـ 5 باحثين.