نائب محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع لجنة تقييم أداء المراكز والمدن| صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة أعمال لجنة تقييم أداء المراكز والمدن.

يأتي ذلك في إطار الحرص على متابعة مستوى الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة العمل المحلي بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

تناول الاجتماع مناقشة نسب ومعايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن، من خلال لجنة تقييم أداء المراكز والمدن، بما يضمن تطبيق منظومة تقييم موضوعية تعتمد على مؤشرات واضحة، تعكس مستوى الإنجاز الفعلي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أن منظومة التقييم تستهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار بناءً على معايير دقيقة تشمل الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن التقييم يمثل أداة تطوير وتحفيز، وليس مجرد ترتيب إداري.

أوضح، أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لنتائج التقييم، وربطها بمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية، وتحقيق أعلى معدلات الأداء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري كفء وقادر على تلبية تطلعات المواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة كفر الشيخ.