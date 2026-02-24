قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
محافظات

جهود مكثفة لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ | صور

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار
محمود زيدان

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار من خلال صفايات الأمطار بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب رفع تجمعات المياه بواسطة معدات وسيارات التدخل السريع، أولًا بأول، معلناً استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، من خلال خطط استباقية للتعامل مع موجات الطقس فى مناطق المحافظة، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان استمرار الحركة المرورية بجميع المراكز والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، لضمان الاستعداد المبكر لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، مع تواجد فرق الطوارئ وسيارات التدخل السريع ومعدات رفع المياه على مدار الساعة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المراجعة الدورية لصفايات الأمطار، بما يسهم في سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها بالشوارع والميادين، مع ضمان انسيابية حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مستوى النظافة العامة، وفحص العوازل الكهربائية، ومراجعة كفاءة عمل كشافات الإنارة العامة بشكل منتظم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين رؤساء الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز النظافة والتجميل، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

