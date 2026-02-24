جهود مكثفة لكسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار من خلال صفايات الأمطار بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب رفع تجمعات المياه بواسطة معدات وسيارات التدخل السريع، أولًا بأول، معلناً استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، من خلال خطط استباقية للتعامل مع موجات الطقس فى مناطق المحافظة، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان استمرار الحركة المرورية بجميع المراكز والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، لضمان الاستعداد المبكر لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، مع تواجد فرق الطوارئ وسيارات التدخل السريع ومعدات رفع المياه على مدار الساعة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المراجعة الدورية لصفايات الأمطار، بما يسهم في سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها بالشوارع والميادين، مع ضمان انسيابية حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مستوى النظافة العامة، وفحص العوازل الكهربائية، ومراجعة كفاءة عمل كشافات الإنارة العامة بشكل منتظم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين رؤساء الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز النظافة والتجميل، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.