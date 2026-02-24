مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحا لكل ما يخص زكاة الفطر؛ متى شرعت، ووقت ومكان إخراجها، ومقدارها.

في هذا الصدد، حددت دار الإفتاء كيفية تحديدها مقدار قيمة زكاة الفطر 2026، بـ35 جنيهاً عن الفرد الواحد كحد أدنى، مشيرة إلى أنها حسبت على سعر القمح البلدي، وهو أحد الأنواع المذكورة في سُنَّة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالبُ طعام المصريين؛ إذ يُصنع منه الخبز، وهو وجبة أساسية، كما يدخل في كثيرٍ من الأطعمة.

مقدار زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك» في شرح مبسط: «طيب، سعر إردب القمح كام؟ دلوقتي سعره 2250 جنيهًا مصريًا من أجود الأنواع، وإردب القمح فيه 150 كيلو جرامًا، يبقى سعر الكيلو = 15 جنيهًا، ومقدار الزكاة من القمح = 2.04 كيلو جرام، يبقى: 2.04 × 15 = 30.6 جنيهًا مصريًا تقريبًا".