وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
ديني

مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها

إيمان طلعت

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحا لكل ما يخص زكاة الفطر؛ متى شرعت، ووقت ومكان إخراجها، ومقدارها.

في هذا الصدد، حددت دار الإفتاء كيفية تحديدها مقدار قيمة زكاة الفطر 2026، بـ35 جنيهاً عن الفرد الواحد كحد أدنى، مشيرة إلى أنها حسبت على سعر القمح البلدي، وهو أحد الأنواع المذكورة في سُنَّة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالبُ طعام المصريين؛ إذ يُصنع منه الخبز، وهو وجبة أساسية، كما يدخل في كثيرٍ من الأطعمة.

 

مقدار زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك» في شرح مبسط: «طيب، سعر إردب القمح كام؟ دلوقتي سعره 2250 جنيهًا مصريًا من أجود الأنواع، وإردب القمح فيه 150 كيلو جرامًا، يبقى سعر الكيلو = 15 جنيهًا، ومقدار الزكاة من القمح = 2.04 كيلو جرام، يبقى: 2.04 × 15 = 30.6 جنيهًا مصريًا تقريبًا".

