نائب محافظ الجيزة تشارك بفعالية “قافلة السعادة” لإفطار 2000 صائم بروضة أكتوبر

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة “حياة كريمة” بالتعاون مع محافظة الجيزة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الأوقاف ووزارة الثقافة لأهالي الإسكان البديل لنزلة السمان بمنطقة روضة أكتوبر ضمن فعاليات “قافلة السعادة”.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وشهدت الفعالية تقديم وجبات إفطار لـ2000 صائم من أهالي المنطقة في أجواء رمضانية مفعمة بالبهجة تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضحت نائب محافظ الجيزة، أن الفعاليات تضمنت عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي أدخلت البهجة على الحضور إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وتوزيع الهدايا على الأطفال بما يسهم في نشر أجواء الفرح وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وأعربت هند عبد الحليم نائب المحافظ عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية مؤكدةً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تعزز مظاهر التكافل والتلاحم بين المواطنين خاصةً داخل مشروعات الإسكان البديل التي تمثل نموذجًا متكاملًا لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر. وأضافت نائب المحافظ أن محافظة الجيزة مستمرة في التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتنفيذ مزيد من المبادرات التنموية والمجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور ممثلي الجهات المشاركة والدكتور أحمد شعيب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة والدكتور مصطفي عبد المجيد نائب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة و أحمد جبيلي و أحمد الشناوي أعضاء مجلس النواب وعدد كبير من متطوعي حياة كريمة .