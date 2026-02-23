رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة الحوامدية ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالجيزة، استمرار المتابعة الميدانية لمحطات المياه والصرف الصحي، وحرص الشركة على رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، خلال جولته التفقدية بمحطة مياه الشرب بـالحوامدية، أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم سكان مدينة الحوامدية، وقريتي أم خنان والشيخ عتمان، إلى جانب بعض المناطق بمركز البدرشين، بما يمثل دعمًا رئيسيًا لمنظومة مياه الشرب بالمنطقة.

وتفقد المهندس محمد حفناوي مراحل التشغيل المختلفة بالمحطة، بدءًا من المأخذ وحتى ضخ المياه إلى الشبكات، كما تابع انتظام أعمال الصيانة الوقائية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للصيانة للحفاظ على كفاءة المعدات وضمان استدامة التشغيل.

كما شملت الجولة تفقد معمل المحطة ومراجعة نتائج التحاليل الدورية للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية، بما يضمن وصول مياه آمنة وصالحة للاستخدام إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن محطة مياه الحوامدية حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، وهو ما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الفنية والإدارية في التشغيل والصيانة.

وفي الإطار ذاته، تابع رئيس مياه الشرب بالجيزة الهبوط الأرضي بخط صرف صحي بمنطقة خلف العطور أمام شارع المدرسة الحديثة بمدينة الحوامدية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط وعودة الشيء لأصله في أقرب وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عدم تكرار المشكلة، مؤكدًا توفير بدالات لنقل التصرفات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم تأثر المناطق المحيطة.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى أن الجولات الميدانية مستمرة بكافة مواقع العمل على مستوى الجيزة، لمتابعة الأداء على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على استدامتها يأتي في مقدمة أولويات الشركة، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة.