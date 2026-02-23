قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
سلوت: تألق ماك أليستر يعيد التوازن لليفربول.. والحظ لم يُنصفنا هذا الموسم

ماك أليستر
ماك أليستر
إسراء أشرف

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـليفربول، بالمستوى الذي يقدمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر مؤخرًا، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة نحو استعادة أفضل نسخة له، بعد هدفه الحاسم أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الـ 27، بعدما كان تدخل تقنية الفيديو قد ألغى له هدفًا قبل ذلك بدقائق بداعي التسلل.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية، إن اللاعب احتاج إلى سلسلة من المباريات المتتالية لاستعادة إيقاعه المعتاد، مشيرًا إلى أنه قدم مستويات مميزة في الموسم الماضي وكذلك خلال فترات من الموسم الحالي، لكن الأداء شهد بعض التراجع بالتزامن مع تذبذب مستوى الفريق ككل.

وأوضح المدرب الهولندي أنه يلاحظ مؤخرًا قدرًا أكبر من الاستقرار، سواء على مستوى ماك أليستر أو بقية اللاعبين، معتبرًا أن تسجيل هدف حاسم في اللحظات الأخيرة يمنح أي لاعب دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف أن الفريق كان في أمس الحاجة لهذا الانتصار للبقاء في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل ما وصفه بسوء الحظ الذي رافق الفريق خلال فترات من الموسم، مؤكدًا أن الفوز الأخير قد يمثل نقطة تحول في مسار الفريق.

ماك أليستر أرني سلوت سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

محمد الغازي

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك وزد في الدوري المصري

الزمالك

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك ضد زد غدا في الدوري المصري

الزمالك

مهاجم الزمالك يتصدر.. ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

