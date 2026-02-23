سلوت: تألق ماك أليستر يعيد التوازن لليفربول.. والحظ لم يُنصفنا هذا الموسم

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـليفربول، بالمستوى الذي يقدمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر مؤخرًا، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة نحو استعادة أفضل نسخة له، بعد هدفه الحاسم أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وسجل ماك أليستر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الـ 27، بعدما كان تدخل تقنية الفيديو قد ألغى له هدفًا قبل ذلك بدقائق بداعي التسلل.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية، إن اللاعب احتاج إلى سلسلة من المباريات المتتالية لاستعادة إيقاعه المعتاد، مشيرًا إلى أنه قدم مستويات مميزة في الموسم الماضي وكذلك خلال فترات من الموسم الحالي، لكن الأداء شهد بعض التراجع بالتزامن مع تذبذب مستوى الفريق ككل.

وأوضح المدرب الهولندي أنه يلاحظ مؤخرًا قدرًا أكبر من الاستقرار، سواء على مستوى ماك أليستر أو بقية اللاعبين، معتبرًا أن تسجيل هدف حاسم في اللحظات الأخيرة يمنح أي لاعب دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف أن الفريق كان في أمس الحاجة لهذا الانتصار للبقاء في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل ما وصفه بسوء الحظ الذي رافق الفريق خلال فترات من الموسم، مؤكدًا أن الفوز الأخير قد يمثل نقطة تحول في مسار الفريق.