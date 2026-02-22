قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علامات الساعة.. اعتداء وقـ.تل طفلة 7 سنوات في نهار رمضان

الطفلة قمر محمد صابر
الطفلة قمر محمد صابر
محمد غالي

شهدت منطقة المنيب بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعد العثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات داخل شقة أسرتها، في ظروف كشفتها التحقيقات لاحقا وأثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

كانت الطفلة قمر محمد صابر تقيم برفقة والدتها وشقيقتيها داخل شقة متواضعة، حيث انفصل والداها منذ قرابة عام، وكانت الأم تتولى مسؤولية الإنفاق على الأسرة، بينما يرسل الأب مبلغا شهريا قدره 500 جنيه للمساهمة في المصروفات.

وفي يوم الحادث، غادرت الأم المنزل صباحا متوجهة إلى عملها، حيث تعمل مساعدة طباخ، تاركة ابنتيها داخل الشقة. 

وعند عودتها مساء فوجئت بالعثور على جثمان ابنتها قمر داخل إحدى الغرف، بينما كانت شقيقتها الصغرى موجودة بالمنزل.

الطفلة قمر محمد صابر

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طفلة داخل مسكن أسرتها بمنطقة المنيب. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وتبين من المعاينة أن باب الشقة لم يكن محكم الإغلاق، مع سلامة المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل. 

وعثر على جثمان الطفلة مسجى على سرير غرفتها مرتدية كامل ملابسها.

وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود إصابات ظاهرية بالجثمان، شملت جرحا غائرا برسغ اليد اليمنى، وسحجات متفرقة، ما استدعى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شبهة جنائية وضبط متهم

كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة وشهود العيان.

وأسفرت التحريات عن الاشتباه في أحد الجيران، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاما، حيث تم ضبطه وبمناقشته ومواجهته بالأدلة انهار واعترف بارتكاب الجريمة، وفقا لما ورد في التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة حاولت مقاومة المتهم أثناء الاعتداء عليها، فيما دعمت أقوال شقيقتها الصغرى، التي كانت موجودة بالمنزل وقت الحادث، مسار التحريات.

الطفلة قمر محمد صابر

أقوال الأسرة في التحقيقات

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفلة، محمد صابر، بأنه منفصل عن والدة المجني عليها منذ عام تقريبا، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من طليقته تخبره بالواقعة، فتوجه على الفور إلى المنزل ليجد الأجهزة الأمنية في المكان.

وأكد الأب أن ابنته كانت تنتظر عودته حاملا لها بعض الهدايا، مشيرا إلى أن الخبر كان صادما للأسرة بالكامل.

كما أوضحت الأم في أقوالها أنها تركت ابنتيها داخل الشقة وتوجهت إلى عملها، وعند عودتها عثرت على جثمان ابنتها وعليها إصابات واضحة، فأبلغت الشرطة على الفور.

قرارات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق في الواقعة، وأصدرت عدة قرارات عاجلة، شملت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

الطفلة قمر محمد صابر

كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية، والاستماع إلى أقوال والدة الطفلة وشقيقتها باعتبارها شاهدة على الواقعة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الجريمة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتهم وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وتقارير الجهات الفنية المختصة.

المنيب محافظة الجيزة الطفلة قمر منطقة المنيب بمحافظة الجيزة جثمان طفلة قمر محمد صابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ميلان

الدوري الايطالي .. بارما يهزم ميلان 1-0

ليفربول

لم يعد فريق صلاح.. كاراجر يثير الجدل بشأن ليفربول

لابورتا

استفادوا من التحكيم كثيرا.. تعليق ناري من لابورتا ضد ريال مدريد

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد