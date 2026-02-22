علامات الساعة.. اعتداء وقـ.تل طفلة 7 سنوات في نهار رمضان

شهدت منطقة المنيب بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعد العثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات داخل شقة أسرتها، في ظروف كشفتها التحقيقات لاحقا وأثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

كانت الطفلة قمر محمد صابر تقيم برفقة والدتها وشقيقتيها داخل شقة متواضعة، حيث انفصل والداها منذ قرابة عام، وكانت الأم تتولى مسؤولية الإنفاق على الأسرة، بينما يرسل الأب مبلغا شهريا قدره 500 جنيه للمساهمة في المصروفات.

وفي يوم الحادث، غادرت الأم المنزل صباحا متوجهة إلى عملها، حيث تعمل مساعدة طباخ، تاركة ابنتيها داخل الشقة.

وعند عودتها مساء فوجئت بالعثور على جثمان ابنتها قمر داخل إحدى الغرف، بينما كانت شقيقتها الصغرى موجودة بالمنزل.

الطفلة قمر محمد صابر

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طفلة داخل مسكن أسرتها بمنطقة المنيب. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وتبين من المعاينة أن باب الشقة لم يكن محكم الإغلاق، مع سلامة المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل.

وعثر على جثمان الطفلة مسجى على سرير غرفتها مرتدية كامل ملابسها.

وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود إصابات ظاهرية بالجثمان، شملت جرحا غائرا برسغ اليد اليمنى، وسحجات متفرقة، ما استدعى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شبهة جنائية وضبط متهم

كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة وشهود العيان.

وأسفرت التحريات عن الاشتباه في أحد الجيران، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاما، حيث تم ضبطه وبمناقشته ومواجهته بالأدلة انهار واعترف بارتكاب الجريمة، وفقا لما ورد في التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة حاولت مقاومة المتهم أثناء الاعتداء عليها، فيما دعمت أقوال شقيقتها الصغرى، التي كانت موجودة بالمنزل وقت الحادث، مسار التحريات.

أقوال الأسرة في التحقيقات

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفلة، محمد صابر، بأنه منفصل عن والدة المجني عليها منذ عام تقريبا، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من طليقته تخبره بالواقعة، فتوجه على الفور إلى المنزل ليجد الأجهزة الأمنية في المكان.

وأكد الأب أن ابنته كانت تنتظر عودته حاملا لها بعض الهدايا، مشيرا إلى أن الخبر كان صادما للأسرة بالكامل.

كما أوضحت الأم في أقوالها أنها تركت ابنتيها داخل الشقة وتوجهت إلى عملها، وعند عودتها عثرت على جثمان ابنتها وعليها إصابات واضحة، فأبلغت الشرطة على الفور.

قرارات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق في الواقعة، وأصدرت عدة قرارات عاجلة، شملت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية، والاستماع إلى أقوال والدة الطفلة وشقيقتها باعتبارها شاهدة على الواقعة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الجريمة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتهم وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وتقارير الجهات الفنية المختصة.