في رمضان.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في نصف ساعة

يتزايد اهتمام المواطنين بخدمات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل دون الحاجة للذهاب داخل مكاتب السجل المدني، في ظل إتاحة وزارة الداخلية عدة آليات حديثة تتيح الحصول على البطاقة خلال مدد زمنية قصيرة، سواء من خلال المراكز النموذجية أو خدمات التوصيل إلى المنازل أو عبر المنصات الإلكترونية.

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مستعجل خلال مدة تتراوح بين 30 دقيقة و24 ساعة عبر أكثر من وسيلة، من بينها استمارات VIP بالمراكز النموذجية والمولات التجارية بتكلفة تتراوح بين 515 و800 جنيه، إضافة إلى استخراجها من مقر الأحوال المدنية بالعباسية بتكلفة تتراوح بين 315 و515 جنيه.

كما يمكن طلب الخدمة عبر الخط الساخن 15340 أو 16582 لتوصيل البطاقة إلى المنزل في نفس اليوم، بتكلفة تتراوح بين 615 و800 جنيه وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

يمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها خلال 24 ساعة مقابل 185 جنيه، من خلال التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية داخل المولات التجارية مثل سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول، حيث توفر الوزارة هذه الخدمة لتيسير الإجراءات وتسريع عملية الإصدار.

تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 315 جنيه داخل مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية مع استلامها في ذات اليوم، بينما تصل الرسوم إلى 185 جنيه عند استخراجها من المراكز التجارية المختلفة واستلامها خلال 24 ساعة. و

تعمل مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية والمراكز التجارية حتى الساعة 8 مساء يوميا.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل مقابل 615 جنيه، من خلال حجز موعد عبر الخط الساخن وطلب سيارة مجهزة تتوجه إلى محل إقامة المواطن لاستخراج البطاقة وتسليمها في نفس اليوم، تيسيرا على كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية.

استخراج البطاقة في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 30 دقيقة من مقر الأحوال المدنية بالعباسية، عبر شراء استمارة بسعر 185 جنيه ثم سداد رسوم إضافية بالمركز النموذجي بقيمة 315 جنيه للحصول على الخدمة بشكل عاجل.

موقع استخراج بطاقة الرقم القومي

توفر وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط

https://moi.gov.eg/home/contact

كما يمكن من خلال المنصة ذاتها التقدم بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف واستكمال البيانات وسداد الرسوم إلكترونيا.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2- تسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب بدقة.

3- اختيار نظام سداد الرسوم المناسب.

4- الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع على التعليمات.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.

2- المراكز النموذجية وماكينات السجل المدني الذكية.

3- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- المولات التجارية.

5- السيارات المتنقلة.

6- خدمة أحوال إكسبريس.

7- السيارات النموذجية.

8- الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الطلبات.

جهود الأحوال المدنية لتيسير الخدمات

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الدفع بقوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا بعدد من المحافظات لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، حيث شملت القوافل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة والمنوفية وشمال سيناء.

وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 6059 بطاقة رقم قومي و22832 مصدرا مميكنا، مع استمرار العمل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من 21 فبراير، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.

كما يستمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة 15340 للطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم استخراج وتوصيل 779 بطاقة رقم قومي و53 مصدرا مميكنا في ذات اليوم.

بطاقة الرقم القومي

واستجاب القطاع لطلبات إنسانية لـ 42 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات، إضافة إلى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 282 مواطنا بالعاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة، فضلا عن استخراج وتجديد 584 بطاقة لكبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة الأحوال المدنية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية بسرعة وكفاءة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.